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Мапу замінованих територій створили в Україні

Роман ПетренкоСубота, 7 січня 2023, 11:58
скріншот

В Україні зʼявилася мапа вибухонебезпечних територій.

Джерело: ДСНС

Деталі: Інтерактивна мапа дозволяє впевнитися у безпечності доріг, якими пересуваються українці.

На цій мапі відображуються місця, на яких вже виявлені або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети, та ступінь загрози від них згідно з наявною у ДСНС інформацією (похибка локалізації становить до 30 м).

Рятувальники закликали користуватися нею під час планування маршрутів у районах, де велися бойові дії.

Мапу можна побачити на сайті, а також завантажити додатком на мобільні телефони.

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Теми: ДСНСмінуваннявійна
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