Мапу замінованих територій створили в Україні
Субота, 7 січня 2023, 10:58
В Україні зʼявилася мапа вибухонебезпечних територій.
Джерело: ДСНС
Деталі: Інтерактивна мапа дозволяє впевнитися у безпечності доріг, якими пересуваються українці.
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На цій мапі відображуються місця, на яких вже виявлені або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети, та ступінь загрози від них згідно з наявною у ДСНС інформацією (похибка локалізації становить до 30 м).
Рятувальники закликали користуватися нею під час планування маршрутів у районах, де велися бойові дії.
Мапу можна побачити на сайті, а також завантажити додатком на мобільні телефони.
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