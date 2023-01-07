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Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться у січні

"Європейська правда"Субота, 7 січня 2023, 11:56

Наступна, восьма за рахунком зустріч Контактної групи з питань оборони України, або формат "Рамштайн", відбудеться 20 січня 2023 року.

Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства оборони Німеччини за підсумками розмови очільниці відомства Крістіне Ламбрехт і глави Пентагону Ллойда Остіна, передає "Європейська правда".

"У межах підготовки до майбутньої зустрічі формату "Рамштайн" 20 січня 2023 року основними темами обговорення були поточна військова ситуація в Україні та координація подальшої військової підтримки оборонної кампанії України", – зазначається там.

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У Пентагоні раніше повідомили, що участь у восьмому засіданні Контактної групи з оборони України візьмуть очільники оборонних відомств 50 країн.

"Разом із нашими союзниками ми вкотре демонструємо, що спільно підтримуємо Україну та діємо єдиним та тісно скоординованим фронтом. Разом ми сильніші", – наголосила міністерка оборони Німеччини.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, анонсовуючи новий "Рамштайн", заявляв, що Україна покладає "великі надії на нові рішення про оборонну підтримку з боку партнерів", і назвав засідання "дуже важливим для оголошення нових рішень".

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Нагадаємо, формат "Рамштайн", який об’єднує понад 50 країн світу, було започатковано з метою колективної підтримки України, щоб задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння повномасштабному вторгненню Росії.

Останнє засідання Контактної групи з питань оборони України відбулось наприкінці листопада 2022 року.

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