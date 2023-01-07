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У Соледарі важкі кровопролитні бої, але росіяни не контролюють місто – Череватий

Роман ПетренкоСубота, 7 січня 2023, 14:57
будівля артемсолі в соледарі, фото правда

Соледар не перебуває під контролем російських військ, там відбуваються важкі бої, але Збройні сили відбивають атаки окупантів, запевнив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Джерело: Череватий в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Череватого: "Там відбуваються важкі кровопролитні бої. Лише з 00:00 відбулося 76 обстрілів окупанта в цьому напрямку, 10 бойових зіткнень.

Наші Збройні сили, командування роблять усе, щоб завдати ворогу максимальної шкоди в особовому складі та в техніці. І робити все для того, щоб вирівняти тактичні положення і діяти відповідно до того, як на цей час вимагає оперативна обстановка, щоб завдати ворогу шкоди та зберегти максимально свої сили".

Деталі: Череватий пообіцяв подробиці пізніше, але запевнив, що Соледар не перебуває під контролем росіян.

Нагадаємо: Росіяни повідомляють про успіхи в цьому місці, при чому сам Соледар майже повністю зруйнований.

Читайте також: Місто солі. Як росіяни випалюють Соледар на Донеччині

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Теми: Донецька областьвійна
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