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Кіркоров, Петросян, Кисельов: РНБО запровадила санкції проти російських артистів і пропагандистів

Катерина ТищенкоСубота, 7 січня 2023, 17:07
Пилип Кіркоров і Володимир Путін у 2008 році, фото AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо 119 російських публічних осіб, серед яких переважна більшість громадян Росії і троє - України.

Джерело: сайт президента

Деталі: Указом від 7 січня Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 6 січня про введення персональних санкцій щодо низки осіб.

Серед осіб, що потрапили під санкції, зокрема:

співачка і актриса Ірина Аллегрова, співак Роман Архипов, співак Дмитро Білан, рок-музикант Сергій Бобунець, телеведуча Дана Борисова, співак Олександр Буйнов, співачка Вікторія Дайнеко, музикант Валерій Дідюля, співачка Лариса Доліна, співак Валерій Кіпєлов, співак Пилип Кіркоров, оперна співачка Анна Нетребко, режисер Микита Міхалков, артист Євген Петросян, співак Володимир Пресняков, співак Стас П’єха, співачка Пелагея Телегіна, пропагандисти Маргарита Симоньян і Дмитро Кисельов, співачка Любов Успенська, співак Михайло Шуфутинський, співачка Аніта Цой, телеведучий Леонід Якубович та інші.

Серед осіб, що потрапили під санкції, є також троє громадян України: громадянка України телеведуча Жанна Бадоєва, громадянка Росії, України й Ізраїлю співачка Лоліта Мілявська, громадянин України футболіст Анатолій Тимощук.

Повний перелік 119 осіб опубліковано в додатку до рішення РНБО.

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Теми: санкціїРосіякультура
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