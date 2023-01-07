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Український депутат балотуватиметься в президенти ПАРЄ

"Європейська правда"Субота, 7 січня 2023, 18:07
Український депутат балотуватиметься в президенти ПАРЄ
Олександр Мережко, фото з його Facebook

Народний депутат України від партії "Слуга Народу" Олександр Мережко, який очолює парламентський комітет з питань зовнішньої політики, висунув свою кандидатуру на посаду президента Парламентської асамблеї Ради Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сам Мережко написав у Facebook у суботу.

До допису він прикріпив заяву понад десятка членів ПАРЄ, більшість із яких становлять українські парламентарі, де висловлюється підтримка кандидатурі Мережка на посаду.

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У своєму пості депутат коротко описав програму, з якою братиме участь у виборах президента Парламентської асамблеї Ради Європи. Вона полягає у відновленні демократії в ПАРЄ в контексті обрання глави органу, позбавленні органу будь-якого російського впливу та розширенні системи захисту прав людини.

51-річний Олександр Мережко є членом постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи. Також він був заступником глави української делегації в Тристоронній контактній групі та віцепрезидентом ПАРЄ у 2020 році.

Президент ПАРЄ обирається на однорічний термін із можливістю переобрання. Наразі ним є проросійський представник від Нідерландів Тіні Кокс, який після повномасштабного вторгнення Росії в Україну публічно задекларував зміну поглядів.

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Читайте інтерв'ю "ЄвроПравди" з Тіні Коксом: "В Україні кажуть, що я проросійський, але у мене інша позиція".

Теми: Слуга народуВерховна РадаПАРЄ
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