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Фіксуємо військову активність росіян у Маріуполі – радник мера

Ольга Глущенко Неділя, 8 січня 2023, 02:52
Фото ілюстративне: getty images

У тимчасово окупованому Маріуполі помітили посилену військову активність росіян.

Джерело: радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко

Пряма мова: "Фіксуємо військову активність в Маріуполі: колона з двох систем ППО С-300; 10 тягачів (у тому числі три навантажені авто Росгвардії) та дві на вигляд цивільні фури у супроводі поліції окупантів через центр Маріуполя–Мангуш–Бердянський напрям.

Цікаво, що сім тягачів порожні, мабуть, десь там техніка окупантів приунила та потребує довгого перепочинку на ремонтній базі".

Деталі: Андрющенко також повідомив, що була зафіксована жива сила в селі Нікольське.

Він припустив, що це ротація росіян або поповнення мобілізованими.

Крім того, радник мера повідомив про рух вантажівок "з боєкомплектом, живою силою та БТРи в бік Донецька".

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Андрющенко додав: "Висока активність авіації. За спостереженням з місця більше схоже на тренування, аніж на бойові дії.

Цікаве. З місця повідомляють, що близько 17-30 в районі Маріуполя літак росіян по дорозі в бік Ростова-на-Дону спалахнув та літак пішов петлями донизу".

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Теми: МаріупольокупаціявійнаРосія
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