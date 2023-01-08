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Метеорологи зафіксували новий температурний рекорд у турецькій Анталії

Ольга Глущенко Неділя, 8 січня 2023, 04:54
Метеорологи зафіксували новий температурний рекорд у турецькій Анталії
Анталія, фото: wikipedia

Метеорологи зафіксували в турецькому місті Анталія найвищу температуру з 1930 року, яка становить 19,1 градуса.

Джерело: CNN Türk

Деталі: За даними метеорологів, в Анталії побито рекорд середньої максимальної температури грудня за останні 92 роки, фіксувати вимірювання почали з 1930 року.

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До цього максимальна середня температура сягала 18,8 градуса у 1960 році. У грудні минулого року вона сягнула 19,1 градуса, що й стало новим рекордом.

Видання зазначає, що температура підвищилася по всій країні через хвилю спеки, яка тривала у грудні минулого року.

Теми: Туреччинапогодаклімат
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