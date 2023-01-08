Росіяни вдарили по громадах Нікопольського району з важкої артилерії

Вночі 8 січня російські війська вдарили з важкої артилерії по Червоногригорівській та Мирівській громадах.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Російські окупаційні війська двічі спрямовували свою важку артилерію на Нікопольщину.

Ударили по двох громадах – Червоногригорівській та Мирівській. Туди прилетіли з півтора десятки снарядів".

Деталі: Резніченко уточнив, що люди не постраждали.

А також додав, що представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій – з’ясовують наслідки атак.