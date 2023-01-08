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Росіяни вдарили по громадах Нікопольського району з важкої артилерії

Ольга Глущенко Неділя, 8 січня 2023, 06:55
Росіяни вдарили по громадах Нікопольського району з важкої артилерії
ілюстративне фото з тг Резніченка

Вночі 8 січня російські війська вдарили з важкої артилерії по Червоногригорівській та Мирівській громадах.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Російські окупаційні війська двічі спрямовували свою важку артилерію на Нікопольщину.

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Ударили по двох громадах – Червоногригорівській та Мирівській. Туди прилетіли з півтора десятки снарядів".

Деталі: Резніченко уточнив, що люди не постраждали.

А також додав, що представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій – з’ясовують наслідки атак.

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Теми: Дніпропетровська областьНікопольобстрілвійна
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