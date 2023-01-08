Росія посилила оборону на Запоріжжі, побоюючись наступу України - британська розвідка

Останніми тижнями Росія посилила оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області на півдні України, особливо між містами Василівка та Оріхів.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"У цьому секторі Росія тримає великі сили. Те, як Росія працює над зміцненням оборони, свідчить про те, що командування, найімовірніше, занепокоєне можливістю великих наступальних дій України у двох секторах: або на півночі Луганської області, або в Запоріжжі", - йдеться в повідомленні.

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Також наголошується, що великий український прорив у Запорізькій області серйозно підірве життєздатність російського "сухопутного моста", що з'єднує Ростовську область і Крим; успіх України в Луганську ще більше підірве проголошену Росією військову мету "звільнення" Донбасу.

"Рішення про те, якій із цих загроз протистояти насамперед, імовірно, є однією з центральних дилем для російських оперативних планувальників", - ідеться в повідомленні.

Раніше розвідка повідомляла, що протягом останніх кількох тижнів одним із місць найбільш запеклих бойових дій залишається район навколо тимчасово окупованого російськими військами міста Кремінна Луганської області.