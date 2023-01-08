Мелітополь: вибухи лунали декілька годин на захопленому росіянами заводі Гідромаш – мер

Мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров уточнив, що вибухи вночі лунали на окупованому росіянами заводі Гідромаш.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Надто гучно було на захопленому рашистами заводі Гідромаш, де вони розмістили чергову військову базу.

Гуркіт тривав декілька годин, запальна хвиля вибила шибки сусідніх будинків, а дим над заводом клубився навіть вранці".

Передісторія: Вночі на 8 січня Федоров повідомив про серію вибухів у місті.