Мелітополь: вибухи лунали декілька годин на захопленому росіянами заводі Гідромаш – мер
Неділя, 8 січня 2023, 09:59
Мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров уточнив, що вибухи вночі лунали на окупованому росіянами заводі Гідромаш.
Джерело: Федоров у Telegram
Пряма мова Федорова: "Надто гучно було на захопленому рашистами заводі Гідромаш, де вони розмістили чергову військову базу.
Гуркіт тривав декілька годин, запальна хвиля вибила шибки сусідніх будинків, а дим над заводом клубився навіть вранці".
Передісторія: Вночі на 8 січня Федоров повідомив про серію вибухів у місті.