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Мелітополь: вибухи лунали декілька годин на захопленому росіянами заводі Гідромаш – мер

Роман ПетренкоНеділя, 8 січня 2023, 08:59
Мелітополь: вибухи лунали декілька годин на захопленому росіянами заводі Гідромаш – мер
фото мерії мелітополя

Мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров уточнив, що вибухи вночі лунали на окупованому росіянами заводі Гідромаш.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Надто гучно було на захопленому рашистами заводі Гідромаш, де вони розмістили чергову військову базу.

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Гуркіт тривав декілька годин, запальна хвиля вибила шибки сусідніх будинків, а дим над заводом клубився навіть вранці".

Передісторія: Вночі на 8 січня Федоров повідомив про серію вибухів у місті.

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Теми: Мелітопольвибухвійнаокупація
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