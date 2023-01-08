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Росіяни вночі ракетами обстріляли Краматорськ, пошкоджені 8 багатоповерхівок

Роман ПетренкоНеділя, 8 січня 2023, 10:12
Росіяни вночі ракетами обстріляли Краматорськ, пошкоджені 8 багатоповерхівок
фото мерії краматорська

Російські окупанти в ніч на 8 січня обстріляли ракетами Краматорськ Донецької області, пошкоджені багато будівель, жертв немає.

Джерело: мер Краматорська Олександр Гончаренко

Пряма мова Гончаренка: "Наслідки нічного ракетного удару по Краматорську.

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Пошкоджень зазнали 2 заклади освіти, 8 багатоквартирних будинків та гаражі".

Деталі: Мер уточнив, що жертв серед населення немає.

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Теми: КраматорськДонецька областьобстрілРосія
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