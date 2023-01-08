Губернатор Курської області пройшов підготовку у вагнерівців

Курський губернатор Роман Старовойт розповів, що нібито пройшов курс бойової підготовки в таборі "ПВК Вагнер".

Джерело: Старовойт у Telegram

Пряма мова Старовойта: "Перший тиждень нового року з колегами з адміністрації Курської області та курянами займався в таборі підготовки ПВК "Вагнер" в оточенні справжніх чоловіків - патріотів Росії.

Уже сотні курян тут і на майданчиках у нашому регіоні пройшли курс навчання і зможуть захистити рідну землю, а також підтримати нашу армію в разі потреби".