Росіяни обстріляли Херсон забороненими запалювальними боєприпасами – ОВА
Російські окупанти вночі на 8 січня обстріляли Херсон забороненими запалювальними боєприпасами, повідомив очільник області Ярослав Янушевич.
Джерело: Янушевич у Telegram
Пряма мова Янушевича: "Російські окупанти завдали удару по Таврійському мікрорайону міста. Для атаки використали запалювальні боєприпаси.
На щастя, ця атака рашистів обійшлась без жертв серед мирних людей та руйнування цивільної інфраструктури".
Довідково: Запалювальні боєприпаси заборонені – їх не можна використовувати у містах або поруч з ними.
Дозволяється застосування запальних боєприпасів по військових об'єктах, лише якщо вони віддалені від цивільних.
Такі боєприпаси використовують для створення масових пожеж на місцевості з сухим рослинним покривом за допомогою легкозаймистих горючих матеріалів.