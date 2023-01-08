Росіяни обстріляли Херсон забороненими запалювальними боєприпасами – ОВА

Російські окупанти вночі на 8 січня обстріляли Херсон забороненими запалювальними боєприпасами, повідомив очільник області Ярослав Янушевич.

Джерело: Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Російські окупанти завдали удару по Таврійському мікрорайону міста. Для атаки використали запалювальні боєприпаси.

Реклама:

На щастя, ця атака рашистів обійшлась без жертв серед мирних людей та руйнування цивільної інфраструктури".

Довідково: Запалювальні боєприпаси заборонені – їх не можна використовувати у містах або поруч з ними.

Дозволяється застосування запальних боєприпасів по військових об'єктах, лише якщо вони віддалені від цивільних.

ВІДЕО ДНЯ

Такі боєприпаси використовують для створення масових пожеж на місцевості з сухим рослинним покривом за допомогою легкозаймистих горючих матеріалів.