Глава МЗС Італії: обговорюємо з Францією відправлення систем ППО Україні
Уряд Італії ще доопрацьовує шостий пакет оборонної допомоги Україні, після чого про нього буде поінформовано парламент.
Про це повідомив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, пише "Європейська правда" з посиланням на Ansa.
"Ми також обговорюємо з французами вдосконалення з технічного погляду відправки систем ППО, заснованих на спільних технологіях Риму і Парижа", - сказав Таяні.
Коментуючи дзвінок радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Таяні сказав, що "переговори з Вашингтоном ідуть постійно і нормально, ми є важливим співрозмовником, але про зброю не йшлося".
"Ми повинні продовжувати працювати на благо миру, але є ознаки, які не дають змоги бути оптимістами: наразі немає реальних проявів відкритості з російського боку", - сказав Таяні.
Раніше ЗМІ повідомляли, що США закликають Італію якнайшвидше передати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, насамперед комплексу SAMP/T італійсько-французького виробництва.
На політичному рівні обіцянка передати Україні ці ЗРК була надана ще кілька тижнів тому, але уряд Італії поки не затвердив рішення про це у черговому, шостому декреті про військову допомогу Україні.
SAMP/T має обмежені можливості проти балістичних ракет, але є потужною системою проти літаків, безпілотників і крилатих ракет і, таким чином, здатна захистити навіть таке велике місто, як Київ.
У Рима є п'ять батарей SAMP/T та одна – навчальна, яка не має машини з пусковими установками. Попередній італійський уряд на чолі з Маріо Драгі хотів передати Україні саме навчальну батарею, яку кілька місяців модернізовували для боротьби з балістичними ракетами.