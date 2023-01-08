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Глава МЗС Італії: обговорюємо з Францією відправлення систем ППО Україні

"Європейська правда"Неділя, 8 січня 2023, 13:47

Уряд Італії ще доопрацьовує шостий пакет оборонної допомоги Україні, після чого про нього буде поінформовано парламент.

Про це повідомив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, пише "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

"Ми також обговорюємо з французами вдосконалення з технічного погляду відправки систем ППО, заснованих на спільних технологіях Риму і Парижа", - сказав Таяні.

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Коментуючи дзвінок радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Таяні сказав, що "переговори з Вашингтоном ідуть постійно і нормально, ми є важливим співрозмовником, але про зброю не йшлося".

"Ми повинні продовжувати працювати на благо миру, але є ознаки, які не дають змоги бути оптимістами: наразі немає реальних проявів відкритості з російського боку", - сказав Таяні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США закликають Італію якнайшвидше передати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, насамперед комплексу SAMP/T італійсько-французького виробництва.

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На політичному рівні обіцянка передати Україні ці ЗРК була надана ще кілька тижнів тому, але уряд Італії поки не затвердив рішення про це у черговому, шостому декреті про військову допомогу Україні.

SAMP/T має обмежені можливості проти балістичних ракет, але є потужною системою проти літаків, безпілотників і крилатих ракет і, таким чином, здатна захистити навіть таке велике місто, як Київ.

У Рима є п'ять батарей SAMP/T та одна – навчальна, яка не має машини з пусковими установками. Попередній італійський уряд на чолі з Маріо Драгі хотів передати Україні саме навчальну батарею, яку кілька місяців модернізовували для боротьби з балістичними ракетами.

Теми: ІталіяППОзброя
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