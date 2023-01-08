Україна звільнила з полону ще 50 військових

Відбувся ще один обмін полоненими, внаслідок якого звільнили ще 50 українських військових.

Джерело: очільник ОП Андрій Єрмак, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Пряма мова Єрмака: "Черговий вдалий обмін полоненими. Ми повернули додому 50 наших воїнів. Це хлопці із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО.

33 офіцери та 17 рядових і сержантів.

Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої.

Це не останній обмін. Наша задача - повернути всіх наших людей і ми її виконаємо".

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Пізніше Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що цього разу до своїх родин повертаються 25 представників Збройних Сил України, 13 нацгвардійців, четверо прикордонників, троє представників Військово-морських сил та п’ятеро тероборонців.

Серед звільнених захисників — 11 полонених з Чорнобильської АЕС, восьмеро оборонців Маріуполя, дев’ятеро захисників Київщини, полонені з донецького, харківського, луганського напрямків, а також Чернігівщини та Херсонщини.

Найстаршому визволеному — 54 роки, наймолодшому — 19.

Це 36-ий обмін від початку повномасштабного вторгнення Росії. Загалом вдалося повернути додому вже 1646 осіб — військових та цивільних.