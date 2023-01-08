Зенітники збили ворожий вертоліт і безпілотник

Українські військові з повітряного командування "Центр" у неділю збили на східному напрямку ворожий гелікоптер ймовірно Ка-52 та БПЛА "Орлан-10".

Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ

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Дослівно: "Сьогодні, 8 січня 2023 року, воїни ЗРК С-300В1 повітряного командування "Центр" з 11:00 до 14:00 на східному напрямку знищили ворожий гелікоптер ймовірно Ка-52 та БПЛА Орлан -10, який намагався здійснити розвідку наших позицій".

Що передувало: Раніше 8 січня у небі над Дніпропетровською областю військові повітряного командування "Схід" також збили російський БПЛА.