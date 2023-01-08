Шмигаль: Росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле.

Джерело: Шмигаль в інтерв’ю південнокорейському інформаційному агентству Yonhap

Деталі: За словами прем’єра, через агресію Росії в Україні утворилося мінне поле площею 250 тисяч квадратних кілометрів.

"Наразі це найбільше мінне поле у світі. Воно не тільки ускладнює пересування людей, але й спричиняє серйозні перебої у сільському господарстві, яке є однією з наших основних галузей економіки", – сказав Шмигаль.

Агентство зазначає, що 250 тисяч квадратних кілометрів – це більше не лише за весь Корейський півострів (близько 221 тисячі квадратних кілометрів), але й за Лаос, Румунію (кожна з яких має площу близько 238 тисяч квадратних кілометрів) і Велику Британію (близько 244 тисяч квадратних кілометрів).

Коментуючи побоювання, що війна затягується, Шмигаль наголосив на необхідності збереження санкцій проти Росії та надання допомоги Україні.

"Ми робимо все можливе, щоб війна якнайшвидше закінчилася. Для цього міжнародне співтовариство має неухильно дотримуватися санкцій проти Росії та посилювати їх", – зазначив він.

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"Ми не знаємо, коли закінчиться війна, але те, що ми повернемо собі всю нашу землю – це точно", – сказав Шмигаль.

Він не розкрив території, які Україна планує відвоювати, або свою детальну стратегію, але дав зрозуміти, що країна не буде поспішати з операціями ціною людських жертв.

"На відміну від Росії, ми в першу чергу розробляємо стратегію, щоб захистити людей", - сказав він.

"З початку війни ми повернули 54% території, захопленої Росією, і будемо продовжувати повертати окуповані землі цієї зими або в будь-який час", – наголосив прем’єр.