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Шмигаль: Росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле

Катерина ТищенкоНеділя, 8 січня 2023, 16:46
Шмигаль: Росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле
Денис Шмигаль, фото Кабміну

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле.

Джерело: Шмигаль в інтерв’ю південнокорейському інформаційному агентству Yonhap

Деталі: За словами прем’єра, через агресію Росії в Україні утворилося мінне поле площею 250 тисяч квадратних кілометрів.

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"Наразі це найбільше мінне поле у світі. Воно не тільки ускладнює пересування людей, але й спричиняє серйозні перебої у сільському господарстві, яке є однією з наших основних галузей економіки", – сказав Шмигаль.

Агентство зазначає, що 250 тисяч квадратних кілометрів – це більше не лише за весь Корейський півострів (близько 221 тисячі квадратних кілометрів), але й за Лаос, Румунію (кожна з яких має площу близько 238 тисяч квадратних кілометрів) і Велику Британію (близько 244 тисяч квадратних кілометрів).

Коментуючи побоювання, що війна затягується, Шмигаль наголосив на необхідності збереження санкцій проти Росії та надання допомоги Україні.

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"Ми робимо все можливе, щоб війна якнайшвидше закінчилася. Для цього міжнародне співтовариство має неухильно дотримуватися санкцій проти Росії та посилювати їх", – зазначив він.

"Ми не знаємо, коли закінчиться війна, але те, що ми повернемо собі всю нашу землю – це точно", – сказав Шмигаль.

Він не розкрив території, які Україна планує відвоювати, або свою детальну стратегію, але дав зрозуміти, що країна не буде поспішати з операціями ціною людських жертв.

"На відміну від Росії, ми в першу чергу розробляємо стратегію, щоб захистити людей", - сказав він.

"З початку війни ми повернули 54% території, захопленої Росією, і будемо продовжувати повертати окуповані землі цієї зими або в будь-який час", – наголосив прем’єр.

Теми: Шмигаль мінуванняРосіявійна
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