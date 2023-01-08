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Російські енергетики допомагали військовим атакувати енергосистему України – Кудрицький

Катерина ТищенкоНеділя, 8 січня 2023, 21:02
Російські енергетики допомагали військовим атакувати енергосистему України – Кудрицький
ілюстративне фото Pixabay

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що атаки на українську енергосистему планувалися російськими військовими спільно з енергетиками.

Джерело: Кудрицький у коментарі FT

Пряма мова: "Атаки плануються і здійснюються не лише російськими військовими, але й російськими енергетиками".

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Деталі: За його словами, російські інженери знали українську енергосистему "як свої п'ять пальців", оскільки вона була підключена до системи їхньої країни до повномасштабного вторгнення в лютому минулого року.

Але зараз українські інженери краще розуміють російську стратегію і можуть вжити заходів, спрямованих на мінімізацію наслідків атак, додав він.

Українські офіційні особи заявляють, що Росія проводила систематичну кампанію, спрямовану на знищення трансформаторів, що розташовані в ключових вузлах розподільчої системи електромереж, а не самих електростанцій, пише видання.

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Метою було розбити мережу на ізольовані острови і не допустити перетоку електроенергії між регіонами, кажуть енергетичні експерти. Значна частина енергогенеруючих потужностей країни перебуває на заході і по високовольтних лініях надходить до центру та сходу.

Що передувало: 1 січня голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що теоретично ймовірність повного блекауту існує, проте на практиці такої небезпеки він зараз не бачить.

Теми: енергетикаелектроенергіяРосіявійна
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