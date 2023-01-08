Ворог завдав по Сумщині 144 удари: пошкоджено будинки, школу, клуб, ферму

Російські війська у неділю завдали по 5 громадах Сумщини 144 удари.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "144 (!) удари завдала російська армія протягом дня по території Сумщини. Зокрема, під обстрілами були Есманьська, Миропільська, Новослобідська, Білопільська та Хотінська громади".

Деталі: Есманьську громаду ворог обстріляв 4 рази із мінометів, "Граду" та ствольної артилерії. Загалом було 44 прильоти.

Внаслідок обстрілу значно пошкоджені чотири приватні будинки місцевих, також школа та сільський клуб.

Миропільська громада: росіяни били із мінометів та артилерії. 42 прильоти.

Ворожі снаряди пошкодили 5 житлових будинків та місцеву ферму.

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Новослобідську громаду армійці РФ обстріляли з мінометів 120 мм калібру, 11 прильотів.

По Білопільській громаді ворог також бив із мінометів, 29 прильотів.

"Вибухи зруйнували один житловий будинок. Людей на той момент вдома не було – це і врятувало їхні життя", – повідомив Живицький.

У Хотінській громаді розірвалися 18 ворожих мін.

У всіх випадках обійшлося без жертв та постраждалих.