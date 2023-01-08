Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог завдав по Сумщині 144 удари: пошкоджено будинки, школу, клуб, ферму

Катерина ТищенкоНеділя, 8 січня 2023, 21:35
Ворог завдав по Сумщині 144 удари: пошкоджено будинки, школу, клуб, ферму
Дмитро Живицький, фото з Facebook

Російські війська у неділю завдали по 5 громадах Сумщини 144 удари.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "144 (!) удари завдала російська армія протягом дня по території Сумщини. Зокрема, під обстрілами були Есманьська, Миропільська, Новослобідська, Білопільська та Хотінська громади".

Реклама:

Деталі: Есманьську громаду ворог обстріляв 4 рази із мінометів, "Граду" та ствольної артилерії. Загалом було 44 прильоти.

Внаслідок обстрілу значно пошкоджені чотири приватні будинки місцевих, також школа та сільський клуб.

Миропільська громада: росіяни били із мінометів та артилерії. 42 прильоти.

ВІДЕО ДНЯ

Ворожі снаряди пошкодили 5 житлових будинків та місцеву ферму.

Новослобідську громаду армійці РФ обстріляли з мінометів 120 мм калібру, 11 прильотів.

По Білопільській громаді ворог також бив із мінометів, 29 прильотів.

"Вибухи зруйнували один житловий будинок. Людей на той момент вдома не було – це і врятувало їхні життя", – повідомив Живицький.

У Хотінській громаді розірвалися 18 ворожих мін.

У всіх випадках обійшлося без жертв та постраждалих.

Теми: Сумська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Сумська область
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни
Росіяни за добу 19 разів обстріляли Сумщину
Останні новини
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
Усі новини...
Реклама: