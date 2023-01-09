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Сили оборони вдарили по 24 районах зосередження і трьох позиціях ЗРК ворога – зведення

Ольга Глущенко Понеділок, 9 січня 2023, 05:43
Сили оборони вдарили по 24 районах зосередження і трьох позиціях ЗРК ворога – зведення
фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони з неба і землі завдали 24 удари по районах зосередження і трьох позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках".

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Деталі: Російські окупанти протягом минулої доби завдали 7 ракетних та 31 авіаційний удар та здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

У неділю підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Червонопопівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Галаганівка і Грем’яч Чернігівської області; Кореньок, Кучерівка, Студенок, Бунякине, Атинське, Кіндратівка і Миропілля на Сумщині, а також Стариця, Чугунівка, Мілове, Колодязне і Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку з танків та ствольної артилерії обстріляно райони Дворічної, Першотравневого, Іванівки і Крохмального на Харківщині та Стельмахівка і М’ясожарівка Луганської області.

На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Макіївка, Площанка, Невське, Кузьмине, Червонопопівка та Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку від ворожого вогню постраждали Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогневе ураження окупантів потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку ворожі обстріли були зафіксовані біля Дорожнянки, Чарівного, Білогір’я, Малих Щербаків, Степового і Кам’янського Запорізької області та Олексіївки на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку противник не припиняє обстрілів населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Знову під вогонь з російських реактивних систем залпового вогню потрапив Херсон.

У штабі повідомляють і про те, що є тенденція до погіршення морально-психологічного стану особового складу ворога. Так, серед військових 127-ї окремої розвідувальної бригади, що дислокується в тимчасово окупованому Севастополі, шириться думка про закінчення війни на будь-яких умовах.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

В той же час українські військові збили три гелікоптери противника (Ка-52, Мі-24 та Мі-8), а також три розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10".

Ракетники та артилеристи ЗСУ уразили сім районів зосередження живої сили та військової техніки противника і ворожий склад пально-мастильних матеріалів.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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