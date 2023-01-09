Росія переганяє в Білорусь застарілу військову техніку – штаб
Понеділок, 9 січня 2023, 07:06
Для навчання особового складу Росія переганяє в Білорусь військову техніку, зняту "з довготривалого зберігання".
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "За наявною інформацією, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника до Республіки Білорусь із Російської Федерації, знята з довготривалого зберігання та потребує обслуговування.
Також відомо, що до робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці".
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