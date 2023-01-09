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Росія переганяє в Білорусь застарілу військову техніку – штаб

Ольга Глущенко Понеділок, 9 січня 2023, 06:06
Росія переганяє в Білорусь застарілу військову техніку – штаб
ілюстративне фото: bigkyiv.com.ua

Для навчання особового складу Росія переганяє в Білорусь військову техніку, зняту "з довготривалого зберігання".

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За наявною інформацією, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника до Республіки Білорусь із Російської Федерації, знята з довготривалого зберігання та потребує обслуговування.

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Також відомо, що до робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці".

Теми: ГенштабРосіявійнаБілорусь
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