Глава Мінкульту Литви запропонував помістити російську культуру в карантин

Міністр культури Литви Симонас Кайріс сказав, що під час війни в Україні "треба відпочити" від творінь російської культури.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Спочатку ми маємо почути, що нещодавно сказав міністр культури України Олександр Ткаченко. Він висловив сподівання на те, що принаймні на час війни, ми маємо утриматися і від показу класичних творів у Європі. Це досить чесна позиція", - сказав Кайріс.

"Це побажання насамперед спрямоване не на Литву. У Європі є країни, де ми бачимо, що в репертуари повертаються певні твори", - зауважив він.

За словами міністра, такі висловлювання Ткаченка чи інших представників України, як нагадування про нестабільність у світі, про те, що не треба повертатися до того, що є бізнесом і звичайною справою.

"Але це не так, іде війна, тут наша роль має бути активною", - сказав Кайріс.

Як бути з російською культурою, за його словами, чудово пояснила письменниця Крістіна Сабаляускайте. "Вона говорила про "карантин великих класиків", Чайковського та інших. Однак ми не говоримо про те, що треба стирати ноти, рвати, палити книги", - сказав Кайріс.

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Однак міністр вважає, що в майбутньому це питання втратить актуальність у Литві. "Литва стоїть на такому шляху, що потреби в російській культурі знижуються. Це відбувається через природні причини. Звичайно, через війну. І через зміни в суспільстві. Якщо говорити про зміну поколінь, то молодь не володіє російською і ця культура не є в центрі фокусу", - сказав він.

"Це хороші зміни в силу природних причин. Ми вже маємо вийти з тієї фази, що думаємо, що робити з російською культурою, з її знаменитими представниками. Це питання не має значення. Чим більше ми приділяємо цьому уваги, тим більше, самі того не бажаючи, будемо годувати російську пропаганду", - додав міністр.

Здавалося б, чим "Лускунчик" пов'язаний із пропагандою? Кайріс підкреслює, що пов'язаний більше, ніж ми думаємо. За його словами, минулого року президент РФ Владімір Путін підписав указ про гуманітарну політику в зарубіжних країнах.

"У цій концепції названо всі імена, які мають велике значення для історії культури, там чітко названо всі імена, як той же Чайковський і т.д. Що ці творці - та база, та опора, на якій стоїть "русскій мір", - зауважив Кайріс.

Міністр згоден із тим, що таке рішення нечесне, оскільки творіння деяких російських класиків є ціннішим, ніж та функція, якою їх наділяє російська пропаганда. "Але, розуміючи, що культуру використовують як зброю, ми повинні мати цей імунітет. Я вірю в зрілість нашого суспільства і сектору культури, на нас не нападуть у ментальному плані. Я говорю не про зброю, яка стріляє, а про зброю в культурному контексті", - сказав Кайріс.

Нагадаємо, королева Данії Маргрете ІІ відмовилася від патронату над Премією Ганса Крістіана Андерсена через призначення російської ілюстраторки Анастасії Архіпової головою журі.