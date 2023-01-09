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Віцеканцлер Німеччини не виключає поставку Україні танків Leopard

"Європейська правда"Понеділок, 9 січня 2023, 08:10
німецький танк leopard 2 a7v. фото: getty images

Німеччина не виключає постачання танків Leopard, більш важких, ніж Marder, для підтримки українських військ у майбутньому.

Про це заявив міністр економіки, віцеканцлер Роберт Габек в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Звичайно, цього не можна виключати", - сказав Габек.

Його коментарі з'явилися через два дні після того, як Німеччина заявила, що хоче поставити близько 40 бойових машин піхоти Marder в Україну до кінця березня - рішення, яке Габек назвав правильним і давно назрілим.

Як повідомлялося, заступники спікера Бундестагу Катрін Герінг-Еккардт і Вольфганг Кубікі виступають за постачання Україні танків Leopard.

Раніше посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що рішення уряду Німеччини про постачання бойових машин піхоти Marder може закласти підґрунтя для надання танків Leopard 2.

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Теми: Німеччина
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