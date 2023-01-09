Харківщина: росіяни вдарили по ринку у Шевченковому – 2 загиблих, серед поранених діти

Вранці 9 січня російські загарбники завдали ракетного удару по ринку у смт Шевченкове Харківської області, у результаті чого дві людини загинули та ще кілька дістали поранення.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram, Харківська обласна прокуратура

Пряма мова Синєгубова: "Ворог знову завдає ракетних ударів по Харківщині. В смт Шевченкове Куп'янського району зафіксовано ракетний удар (попередньо з ЗРК С-300) по місцевому ринку".

Реклама:

Фото з telegram Синєгубова

Деталі: Голова ОВА додав, що на місці працюють усі екстрені служби.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару постраждало 7 мирних жителів, серед них 13-річна дівчинка.

Окупанти обстріляли смт Шевченкове на Харківщині: 7 постраждалих, на місці працюють екстрені служби. Відео з Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка pic.twitter.com/MSPFXFOYXG ВІДЕО ДНЯ January 9, 2023

За словами Тимошенка, під завалами можуть залишатися люди.

Фото з telegram Синєгубова

Пізніше Синєгубов повідомив, що у результаті удару загинула 60-річна жінка.

Пізніше прокуратура повідомила, що у результаті російського ракетного удару загинули дві жінки. Ще троє жінок та 10-річна дівчинка отримали поранення.

Фото з telegram ТИмошенка

Постраждалих госпіталізували.

Фото з telegram ТИмошенка

Рятувальники продовжують розбирати завали.

Фото прокуратури

За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт із ЗРК С-300 з території Бєлгородської області РФ.