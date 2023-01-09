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Харківщина: росіяни вдарили по ринку у Шевченковому – 2 загиблих, серед поранених діти

Ірина БалачукПонеділок, 9 січня 2023, 12:00
Фото з Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка

Вранці 9 січня російські загарбники завдали ракетного удару по ринку у смт Шевченкове Харківської області, у результаті чого дві людини загинули та ще кілька дістали поранення. 

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у TelegramХарківська обласна прокуратура

Пряма мова Синєгубова: "Ворог знову завдає ракетних ударів по Харківщині. В смт Шевченкове Куп'янського району зафіксовано ракетний удар (попередньо з ЗРК С-300) по місцевому ринку". 

 
Фото з telegram Синєгубова 

Деталі: Голова ОВА додав, що на місці працюють усі екстрені служби. 

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару постраждало 7 мирних жителів, серед них 13-річна дівчинка.

За словами Тимошенка, під завалами можуть залишатися люди. 

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Фото з telegram Синєгубова 

Пізніше Синєгубов повідомив, що у результаті удару загинула 60-річна жінка. 

Пізніше прокуратура повідомила, що у результаті російського ракетного удару загинули дві жінки. Ще троє жінок та 10-річна дівчинка отримали поранення.

 
Фото з telegram ТИмошенка  

Постраждалих госпіталізували. 

 
Фото з telegram ТИмошенка  

Рятувальники продовжують розбирати завали.

 
Фото прокуратури 

За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт із ЗРК С-300 з території Бєлгородської області РФ.

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Теми: Харківська областьвійна
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