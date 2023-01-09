Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Харківщина: росіяни вдарили по ринку у Шевченковому – 2 загиблих, серед поранених діти

Ірина БалачукПонеділок, 9 січня 2023, 11:00
Харківщина: росіяни вдарили по ринку у Шевченковому – 2 загиблих, серед поранених діти
Фото з Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка

Вранці 9 січня російські загарбники завдали ракетного удару по ринку у смт Шевченкове Харківської області, у результаті чого дві людини загинули та ще кілька дістали поранення. 

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у TelegramХарківська обласна прокуратура

Пряма мова Синєгубова: "Ворог знову завдає ракетних ударів по Харківщині. В смт Шевченкове Куп'янського району зафіксовано ракетний удар (попередньо з ЗРК С-300) по місцевому ринку". 

Реклама:
 
Фото з telegram Синєгубова 

Деталі: Голова ОВА додав, що на місці працюють усі екстрені служби. 

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару постраждало 7 мирних жителів, серед них 13-річна дівчинка.

За словами Тимошенка, під завалами можуть залишатися люди. 

 
Фото з telegram Синєгубова 

Пізніше Синєгубов повідомив, що у результаті удару загинула 60-річна жінка. 

Пізніше прокуратура повідомила, що у результаті російського ракетного удару загинули дві жінки. Ще троє жінок та 10-річна дівчинка отримали поранення.

 
Фото з telegram ТИмошенка  

Постраждалих госпіталізували. 

 
Фото з telegram ТИмошенка  

Рятувальники продовжують розбирати завали.

 
Фото прокуратури 

За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт із ЗРК С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
У Соледарі відбуваються жорстокі бої, за добу було 22 бойові зіткнення – Череватий
РФ не ризикує своїми найновішими винищувачами Су-57 над територією України – розвідка Британії
Україна просила у Грузії повернути раніше передані їй "Буки" - дипломат
Ворог здійснив спробу штурму Соледара, але зазнав втрат і відступив – Сирський
Останні новини
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА 
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
Усі новини...
Реклама: