Миколаївщина: ППО збила ворожий дрон на підльоті з моря
Понеділок, 9 січня 2023, 10:26
Протиповітряна оборона знищила російський ударно-розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня.
Джерело: служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"
Дослівно: "На Миколаївщині ворог продовжує проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, а підрозділи повітряного командування "Південь" влучно їх знищують".
Деталі: Близько 09.00 години 9 січня на підльоті з моря до Очаківського порту сили протиповітряної оборони ліквідували російський ударно-розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня.
Зазначається, що аналогічний БпЛА був уражений і 7 січня.
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