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Миколаївщина: ППО збила ворожий дрон на підльоті з моря

Валентина РоманенкоПонеділок, 9 січня 2023, 09:26
Миколаївщина: ППО збила ворожий дрон на підльоті з моря
ілюстративне фото командування "Південь"

Протиповітряна оборона знищила російський ударно-розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Джерело: служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"

Дослівно: "На Миколаївщині ворог продовжує проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, а підрозділи  повітряного командування "Південь" влучно їх знищують".

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Деталі: Близько 09.00 години 9 січня на підльоті з моря до Очаківського порту сили протиповітряної оборони ліквідували російський ударно-розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Зазначається, що аналогічний БпЛА був уражений і 7 січня.

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