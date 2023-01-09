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Миколаївщина: ППО збила ворожий дрон на підльоті з моря

Валентина РоманенкоПонеділок, 9 січня 2023, 10:26
ілюстративне фото командування "Південь"

Протиповітряна оборона знищила російський ударно-розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Джерело: служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"

Дослівно: "На Миколаївщині ворог продовжує проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, а підрозділи  повітряного командування "Південь" влучно їх знищують".

Деталі: Близько 09.00 години 9 січня на підльоті з моря до Очаківського порту сили протиповітряної оборони ліквідували російський ударно-розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Зазначається, що аналогічний БпЛА був уражений і 7 січня.

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