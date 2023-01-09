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Генсек ОБСЄ проти виключення РФ з організації

"Європейська правда"Понеділок, 9 січня 2023, 11:30

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід вважає, що членство Росії в організації все ще має сенс.

Про це вона сказала в інтерв’ю Welt, повідомляє "Європейська правда".

За словами Шмід, збереження дипломатичних каналів відкритими не означає, що є згода.

"У будь-якому випадку, з сьогоднішньої точки зору, я думаю, що для Росії є сенс залишатися членом ОБСЄ" – сказала вона.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав виключити РФ з ОБСЄ з огляду на агресивну війну Росії.

"Одного дня нам знову знадобляться канали зв'язку", - сказала на це Шмід.

За її словами, ОБСЄ є єдиною безпековою організацією, в якій за одним столом сидять всі, хто є важливим для європейської архітектури безпеки. ОБСЄ виникла з конфронтації часів холодної війни і була заснована країнами, які мали дуже різні інтереси, але хотіли запобігти ескалації, пояснила вона.

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Теми: ОБСЄ
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