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Генсек ОБСЄ проти виключення РФ з організації

"Європейська правда"Понеділок, 9 січня 2023, 10:30

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід вважає, що членство Росії в організації все ще має сенс.

Про це вона сказала в інтерв’ю Welt, повідомляє "Європейська правда".

За словами Шмід, збереження дипломатичних каналів відкритими не означає, що є згода.

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"У будь-якому випадку, з сьогоднішньої точки зору, я думаю, що для Росії є сенс залишатися членом ОБСЄ" – сказала вона.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав виключити РФ з ОБСЄ з огляду на агресивну війну Росії.

"Одного дня нам знову знадобляться канали зв'язку", - сказала на це Шмід.

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За її словами, ОБСЄ є єдиною безпековою організацією, в якій за одним столом сидять всі, хто є важливим для європейської архітектури безпеки. ОБСЄ виникла з конфронтації часів холодної війни і була заснована країнами, які мали дуже різні інтереси, але хотіли запобігти ескалації, пояснила вона.

У листопаді президент України Володимир Зеленський розкритикував Організацію з безпеки і співробітництва у Європі за недостатню участь у спробах змусити Росію припинити війну проти України.

Теми: ОБСЄ
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