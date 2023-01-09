Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Папа Римський назвав такі війни, як в Україні, "злочином проти Бога і людства"

"Європейська правда"Понеділок, 9 січня 2023, 12:36

Папа Римський Франциск у понеділок заявив, що війни, подібні до війни в Україні, де цивільні території зазнають, як він назвав, безладного знищення, є "злочином проти Бога та людства".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Франциск зробив свої зауваження у своїй щорічній промові перед дипломатами, акредитованими у Ватикані, з оглядом ситуації у світі, який став неофіційно відомим як його звернення "про стан світу".

Франциск говорив про "війну в Україні, з її слідами смерті та руйнування, з її нападами на цивільну інфраструктуру, які спричиняють загибель не лише від обстрілів та актів насильства, але також від голоду та холоду".

Він процитував конституцію Ватикану, сказавши, що "будь-який акт війни, спрямований на невибіркове знищення цілих міст або величезних територій з їхніми мешканцями, є злочином проти Бога та людства, який заслуговує твердого та однозначного засудження".

Згадавши про кубинську ракетну кризу 1962 року, він сказав: "На жаль, сьогодні також посилюється ядерна загроза, і світ знову відчуває страх і страждання".

Він повторив свій заклик до повної заборони ядерної зброї, заявивши, що навіть володіння нею з міркувань стримування є "аморальним".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у різдвяному посланні закликав тих, хто має владу, змусити зброю замовкнути і покласти край війні в Україні.

Долучайся до клубу читачів УП

Теми: Папа Римськийвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Жеваго вийшов під заставу в 1 мільйон євро, відмічається у поліції – джерело

Нова мобілізація в РФ не зупинить наступ України – розвідка

Через перевищення лімітів у багатьох областях застосовано аварійні відключення – Укренерго 

Вірменія відмовилася проводити навчання ОДКБ у 2023 році

У владі Грузії відреагували на заяву українського повіреного про відмову надати "Буки"

Росія навряд чи оточить Бахмут найближчим часом – розвідка Британії

Усі новини...
Папа Римський
Франциск привітав з Різдвом православних: закликав до конкретних кроків заради миру в Україні
Помер Папа Бенедикт XVI
Папа Римський на Різдво закликав пам’ятати про українців "у темряві, холоді, далеко від домівок"
Останні новини
13:24
Через скандал з допомогою армії РФ супермаркети Novus та Varus заберуть з полиць продукцію Bonduelle
13:20
Російська армія знову вдарила по Херсону: поранено цивільного
13:15
В Очакові росіяни поцілили у "могильник" мін часів Другої світової – Кім
13:03
відео"Зайшли в окоп, ліквідували ВОП": ССО показали кадри зухвалої операції під Бахмутом
12:59
Світлини українського фотографа здобули срібло на New York Photography Awards
12:35
Білорусь назвала агресивним кроком формування нової дивізії у Польщі
12:33
Жеваго вийшов під заставу в 1 мільйон євро, відмічається у поліції – джерело
12:31
Київ отримає 10 міських автобусів від Латвії
12:25
Не лише "ядерна тріада": Шойгу хоче запровадити штучний інтелект в армії РФ 
12:24
Митрополит УПЦ МП постане перед судом: загрожує до 8 років – СБУ
Усі новини...