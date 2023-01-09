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У Польщі розповіли, скільки танків Leopard може отримати Україна

Станіслав ПогоріловПонеділок, 9 січня 2023, 12:46
У Польщі розповіли, скільки танків Leopard може отримати Україна
НІМЕЦЬКИЙ ТАНК LEOPARD 2 A7V. ФОТО: GETTY IMAGES

Україна зможе отримати від Польщі невелику кількість німецьких танків Leopard.

Про це заявив голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Якуб Кумох в ефірі радіостанції Zet, пише "Європейська правда".

Він пояснив, що влада країни зараз розглядає пропозицію про те, щоб Польща взяла участь у "коаліції країн", які мають ці бойові машини.

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"Питання знаходиться на розгляді. Йдеться про символічну підтримку, кілька, десяток штук. Це широка коаліція країн", - сказав Кумох.

Кумох пояснив, що Польща сама нічого не робитиме, а працюватиме з партнерами. "Скільки Leopard надасть Польща? Абсолютно не всі. Говорити, що Польща віддасть кілька сотень штук, абсурдно. Створення альтернативної реальності", - сказав він.

Польща має понад 240 танків Leopard, всього на озброєнні: 137 танків Leopard 2A4, 105 танків Leopard 2A5 і менше 10 танків Leopard 2PL.

ВІДЕО ДНЯ

У понеділок президент Польщі Анджей Дуда запросив прем'єр-міністра Матеуша Моравецького та урядових міністрів на зустріч у Бюро національної безпеки, де йтиметься про актуальну ситуацію щодо війни в Україні. 

Днями Моравецький відмовився підтвердити або спростовувати повідомлення про те, що Україна надіслала запит про отримання танків Leopard 2 німецького виробництва. Але він сказав, що з президентом Дудою веде переговори, які будуть спрямовані на створення більш широкої коаліції країн, які могли б передати цю сучасну важку техніку.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Польща розглядає прохання України передати їй основні бойові танки Leopard німецького виробництва.

Теми: ПольщавійнаУкраїна
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