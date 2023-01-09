Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Новий рік у Парижі": ДПСУ відреагувала на скандал навколо пресофіцерки

Валентина РоманенкоПонеділок, 9 січня 2023, 14:01
фото з архівів Плантовської

Державна прикордонна служба ухвалить рішення, що стосуватимуться подальшого проходження служби та виконання обов’язків за посадою пресофіцерки Іванни Плантовської, чиї фото на особистих сторінках у соцмережах спричинили гучний скандал.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "Я не вправі коментувати особисте життя військовослужбовців ДПСУ, це справа кожного.

Проте можу зазначити, що відносно ситуації, яка останні кілька днів розгортається навколо нашої військовослужбовиці з Одеси, у відомстві відразу відреагували на це. Рішення, зокрема, стосуватиметься і подальшого проходження нею служби та виконання обов’язків за посадою. Все буде в рамках норм законодавства.

Окремо можу зазначити: нам дійсно прикро, що у час війни, коли більшість наших побратимів зі зброєю в руках боронять країну і гинуть за неї, в наших лавах є і ті хто, більше приділяють увагу виключно своєму особистому життю, при цьому, м’яко кажучи, хизуючись ним. До того ж, демонстрація якого суперечить моральним нормам, і є неприйнятним під час війни. Все буде по справедливості".

 

Що передувало: Пресофіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванна Плантовська потрапила у гучний скандал.

Вона виклала в соцмережі свої фото з Парижа, де, вочевидь, зустрічала Новий рік. Це викликало шквал критики та хейту в соцмережах. Деякі українці обурювалися тим, що представник офіційної правоохоронної структури України "хизується" своїм "люксовим" приватним життям у час, коли оборонці України проливають кров на фронті.

ВІДЕО ДНЯ

Користувачі підняли й інші світлини пресофіцерки з різних курортів, оприлюднені раніше.

 
 

Після цього Плантовська закрила свої акаунти в соцмережах.

Долучайся до клубу читачів УП

Теми: скандалПрикордонна служба
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Жеваго вийшов під заставу в 1 мільйон євро, відмічається у поліції – джерело

Нова мобілізація в РФ не зупинить наступ України – розвідка

Через перевищення лімітів у багатьох областях застосовано аварійні відключення – Укренерго 

Вірменія відмовилася проводити навчання ОДКБ у 2023 році

У владі Грузії відреагували на заяву українського повіреного про відмову надати "Буки"

Росія навряд чи оточить Бахмут найближчим часом – розвідка Британії

Усі новини...
скандал
Військовий назвав "вибачення" Шуляк знущанням і вимагає ветувати її скандальний закон
Колишня віцепрезидентка Європарламенту зізналася, що знала про сумки з грошима від Катару - ЗМІ
У Польщі ведуть розслідування через вибух гранатомета, подарованого начальнику поліції в Україні
Останні новини
14:31
Латвія може надати Україні нову партію Stinger
14:23
В столиці судитимуть викладачку гімназії, яка назвала Київ "власністю Москви"
14:17
Глава Єврокомісії про танки: Україна має отримати всю зброю, яка їй потрібна
14:17
За підпал військкомату в Братську затримали звукорежисера російської ТРК
14:15
Звільнили підозрюваного в корупції заступника голови Одеської ОВА
14:06
відео У Москві велика пожежа – обвалився дах, залучили авіацію
13:58
У МОЗ відповіли, чи є в Україні новий підвид COVID-штаму "Омікрон"
13:53
РосЗМІ: В Ростовській області у полі знайшли уламки ракети
13:50
За добу Соледар зазнав 86 російських артобстрілів – Череватий
13:43
Найгірший рік у 21-му сторіччі: що сталося з українським авторинком
Усі новини...