Росіяни вдарили по Херсону: одна людина загинула, одна поранена

Одна людина загинула та ще одна дістала поранення у результаті російського удару по Херсону вдень 9 січня.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Ворожа артилерія вкотре била по житловому кварталу міста. Цим обстрілом рашисти відібрали життя однієї людини, ще одна жінка дістала наскрізне поранення уламками російських снарядів".

Одна людина загинула та ще одна дістала поранення у результаті російського удару по Херсону вдень 9 січня. Відео Херсонської ОВА pic.twitter.com/m1BhiGi071 January 9, 2023

Деталі: Голова ОВА додав, що наразі за життя цієї жінки борються лікарі.