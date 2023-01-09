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Росіяни вдарили по Херсону: одна людина загинула, одна поранена

Ірина БалачукПонеділок, 9 січня 2023, 14:29
Скриншот з відео

Одна людина загинула та ще одна дістала поранення у результаті російського удару по Херсону вдень 9 січня.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Ворожа артилерія вкотре била по житловому кварталу міста. Цим обстрілом рашисти відібрали життя однієї людини, ще одна жінка дістала наскрізне поранення уламками російських снарядів". 

Деталі: Голова ОВА додав, що наразі за життя цієї жінки борються лікарі.

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Теми: Херсонвійнажертви
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