Росіяни вдарили по Херсону: одна людина загинула, одна поранена
Понеділок, 9 січня 2023, 14:29
Одна людина загинула та ще одна дістала поранення у результаті російського удару по Херсону вдень 9 січня.
Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram
Пряма мова Янушевича: "Ворожа артилерія вкотре била по житловому кварталу міста. Цим обстрілом рашисти відібрали життя однієї людини, ще одна жінка дістала наскрізне поранення уламками російських снарядів".
Одна людина загинула та ще одна дістала поранення у результаті російського удару по Херсону вдень 9 січня. Відео Херсонської ОВА pic.twitter.com/m1BhiGi071— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 9, 2023
Деталі: Голова ОВА додав, що наразі за життя цієї жінки борються лікарі.
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