Росіяни вдарили по Херсону: одна людина загинула, одна поранена

Одна людина загинула та ще одна дістала поранення у результаті російського удару по Херсону вдень 9 січня.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Ворожа артилерія вкотре била по житловому кварталу міста. Цим обстрілом рашисти відібрали життя однієї людини, ще одна жінка дістала наскрізне поранення уламками російських снарядів".

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Одна людина загинула та ще одна дістала поранення у результаті російського удару по Херсону вдень 9 січня. Відео Херсонської ОВА pic.twitter.com/m1BhiGi071 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 9, 2023

Деталі: Голова ОВА додав, що наразі за життя цієї жінки борються лікарі.