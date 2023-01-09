Росіяни вдарили по Херсону: одна людина загинула, одна поранена
Понеділок, 9 січня 2023, 13:29
Одна людина загинула та ще одна дістала поранення у результаті російського удару по Херсону вдень 9 січня.
Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram
Пряма мова Янушевича: "Ворожа артилерія вкотре била по житловому кварталу міста. Цим обстрілом рашисти відібрали життя однієї людини, ще одна жінка дістала наскрізне поранення уламками російських снарядів".
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Одна людина загинула та ще одна дістала поранення у результаті російського удару по Херсону вдень 9 січня. Відео Херсонської ОВА pic.twitter.com/m1BhiGi071— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 9, 2023
Деталі: Голова ОВА додав, що наразі за життя цієї жінки борються лікарі.