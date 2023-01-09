РФ і Білорусь нагнітають, але провокацій поблизу кордону немає – ДПСУ

Росія та Білорусь нагнітають ситуацію на кордоні, але українські прикордонники наразі не фіксують провокацій в безпосередній близькості до держрубежа.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "На щастя, ми не фіксуємо переміщення техніки, або ж польотів важкої авіації безпосередньо поряд із кордоном, або ж якихось інших провокацій. Проте ми готові до розвитку будь-чого, що може здійснити Росія на цьому напрямку.

Повідомленнями про нарощення так званого регіонального угруповання військ союзної держави вони постійно нагнітають ситуацію, тож ми змушені тримати на цьому напрямку необхідну кількість сил та засобів, щоб у разі спроби повторного вторгнення на території України дати відсіч".

Деталі: За словами речника ДПСУ, Росія і Білорусь постійно тримають у напрузі Сили оборони на цьому напрямку, зокрема і спільними навчаннями. Водночас оборонці України зміцнюють свої позиції на цьому напрямку і укріплюють кордон і прикордоння.

Демченко вкотре висловив жаль, що Білорусь продовжує підтримувати державу-агресора.

Читайте також: За 200 метрів від загрози. Як укріплюють кордон із Білоруссю і чи чекають на наступ Лукашенка

ВІДЕО ДНЯ

Армія Лукашенка. Як організована армія Білорусі та які існують сценарії нападу на Україну з півночі