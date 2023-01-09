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РФ і Білорусь нагнітають, але провокацій поблизу кордону немає – ДПСУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 9 січня 2023, 13:47
РФ і Білорусь нагнітають, але провокацій поблизу кордону немає – ДПСУ
Андрій Демченко. фото медіацентру "Україна - Укрінформ"

Росія та Білорусь нагнітають ситуацію на кордоні, але українські прикордонники наразі не фіксують провокацій в безпосередній близькості до держрубежа.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "На щастя, ми не фіксуємо переміщення техніки, або ж польотів важкої авіації безпосередньо поряд із кордоном, або ж якихось інших провокацій. Проте ми готові до розвитку будь-чого, що може здійснити Росія на цьому напрямку.

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Повідомленнями про нарощення так званого регіонального угруповання військ союзної держави вони постійно нагнітають ситуацію, тож ми змушені тримати на цьому напрямку необхідну кількість сил та засобів, щоб у разі спроби повторного вторгнення на території України дати відсіч".

Деталі: За словами речника ДПСУ, Росія і Білорусь постійно тримають у напрузі Сили оборони на цьому напрямку, зокрема і спільними навчаннями. Водночас оборонці України зміцнюють свої позиції на цьому напрямку і укріплюють кордон і прикордоння.

Демченко вкотре висловив жаль, що Білорусь продовжує підтримувати державу-агресора.

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Теми: війнаБілорусьРосія
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