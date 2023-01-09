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Біля Соледара зникли два волонтери з Британії

Альона Мазуренко Понеділок, 9 січня 2023, 15:25

В Донецькій області правоохоронці розшукують двох британських волонтерів Ендрю Бегшо та Крістофера Перрі, які зникли поблизу Соледара 6 січня. 

Джерело: пресслужба Нацполіції 

Дослівно: "7 січня близько 17:15 до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох волонтерів – громадян Великої Британії віком 28 та 48 років".

Деталі: Напередодні, 6 січня о восьмій годині ранку Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі виїхали з Краматорська в Соледар, та зв’язок з ними втратився.

Поліція знамагається встановити місцезнаходження зниклих і закликає українців повідомляти правоохоронцям, інформацію щодо зниклих. 

 

За фактом зникнення британців відкрито кримінальне провадження за п.1 ч.2 ст.115 (зниклі безвісті).

 

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Теми: Донецька областьвійнаволонтериВелика Британія
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