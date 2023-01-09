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Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2 – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 9 січня 2023, 14:57
Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2 – ЗМІ
Танки Challenger-2. Фото wikipedia.org

Велика Британія розглядає можливість вперше поставити Україні британські танки для боротьби з російськими військами.

Про це повідомляє телеканал Sky News із посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Західне джерело, знайоме з переговорами, повідомило, що "протягом кількох тижнів" точаться дискусії про поставку Збройним силам України певної кількості основного бойового танка Challenger 2 британської армії.

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Такий крок ознаменував би значне посилення підтримки Заходом України та міг би спонукати інших союзників по НАТО, зокрема Німеччину, наслідувати цей приклад.

Одне джерело припустило, що Британія може запропонувати близько 10 танків Challenger 2.

Джерело зазначило, що це саме по собі не змінить правила гри, але все одно матиме величезне значення, оскільки цей крок подолає бар’єр, який досі не дозволяв союзникам пропонувати західні танки Україні через побоювання, що це сприйметься як надмірна ескалація.

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"Це спонукало б інших давати танки", – сказало українське джерело.

Уряд Ріші Сунака ще не прийняв остаточного рішення, але якщо Британія погодить таку поставку, вона стане першою країною, яка відповість на прохання українських лідерів оснастити свою армію потужними західними танками.

Міністерство оборони Великої Британії не підтверджує і не спростовує, що британський уряд розглядає можливість постачати Україні танки.

"На сьогодні ми надали Україні понад 200 одиниць бронетехніки, в тому числі машини Stormer, озброєні ракетами Starstreak. Ми також наддали десятки тисяч одиниць індивідуального захисту, включаючи шоломи та бронежилети, засоби пересування та матеріально-технічного забезпечення, протитанкову зброю, ракети та системи ППО, зимове та медичне обладнання", – заявив речник.

Минулого року Британія відправила 14 танків Challenger 2 до Польщі в рамках угоди про допомогу Україні, вивільнивши потужності для Варшави, яка змогла передати Києву свої радянські танки Т-72.

Танк Challenger 2 перебуває на озброєнні британської армії з 1994 року. Він важить 62,5 тонни і озброєний 120-мм нарізною гарматою і 7,62-мм ланцюговою гарматою.

Зараз група танків Challenger перебуває в Естонії в рамках місії НАТО в Східній Європі зі стримування російської агресії. Раніше Challenger 2 використовувався в Боснії та під час війни в Іраку 2003 року.

Нагадаємо, у Польщі заявили, що Україна зможе отримати від Варшави невелику кількість німецьких танків Leopard.

Теми: Велика БританіяУкраїназброявійна
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