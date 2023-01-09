Операція під наглядом саперів: з тіла бійця ЗСУ дістали гранату ВОГ, що не розірвалася

Українські лікарі під наглядом саперів провели унікальну операцію: видалили гранату ВОГ, що не розірвалася, з тіла військового.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

Пряма мова: "Не кожне поранення в області серця є смертельним! Військові лікарі провели операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалася, з тіла військовослужбовця.

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Її було видалено у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу.

Операція проводилася одним з найдосвідченіших хірургів ЗСУ - Андрієм Вербою, без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати у будь-який момент".

Деталі: Дата події не вказується. За словами Маляр, оперативне втручання пройшло успішно, пораненого військовослужбовця відправили на подальшу реабілітацію та відновлення.