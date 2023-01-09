Ворог обстріляв Очаків: 15 поранених, серед них – дитина

Російські окупанти обстріляли місто Очаків Миколаївської області, поранено 15 людей.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram, голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram

Пряма мова: "Обстріл Очакова, 5 викликів 103. Пошкоджено лікарню багато вікон та дверей, на території лікарні постраждалих немає".

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Деталі: За кілька хвилин Кім запостив нове повідомлення, і вказав, що надійшло 8 поранених, з них 3 перевезені для лікування до Миколаєва.

За його словами, станом на 16.52 поранені продовжують надходити.

Оновлено: За даними Замазєєвої, станом на 17.39, через обстріли Очакова поранено 10 осіб, серед них дитина 2 років.

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Оновлено: За останньою інформацією Кіма, станом на 20:45 кількість поранених зросла до 15 людей.