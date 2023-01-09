Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Помер розробник російських ракет "Калібр"

Євген КізіловПонеділок, 9 січня 2023, 18:37
камнєв з путіним, фото риа новости

Розробник ракетних комплексів "Калібр" і науковий керівник концерну "Алмаз - Антей" Павло Камнєв помер на 86-му році життя.

Джерело: "Интерфакс" з посиланням на прес-службу компанії

Деталі: Камнєв помер у понеділок 9 січня.

Причину смерті не розкривають.

Довідка: "Калібр" – сімейство російських крилатих ракет великої дальності. Ними оснащують російські кораблі та підводні човни й обстрілюють мирне населення України.

ВІДЕО ДНЯ

Долучайся до клубу читачів УП

Теми: Росіязброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Українці зможуть отримати безкоштовні LED-лампи з 16 січня

фотоГлава МЗС Німеччини прибула до Харкова

Росія скоротила інтенсивність артобстрілів, подекуди на 75% – CNN

Майбутня зустріч омбудсменів України та РФ у Туреччині: стали відомі деталі

відео"Зайшли в окоп, ліквідували ВОП": ССО показали кадри зухвалої операції під Бахмутом

Жеваго вийшов під заставу в 1 мільйон євро, відмічається у поліції – джерело

Усі новини...
Росія
ЄС обговорюватиме з G7 десятий пакет санкцій щодо Росії
Захисники уразили пункт управління, район скупчення окупантів, вдарили по позиціях ЗРК – Генштаб
У Білорусь із Росії прибув ще один ешелон із технікою і солдатами – ЗМІ
Останні новини
19:01
Кулеба після візиту Бербок: не сумніваюсь у ще більшій військовій допомозі Німеччини
19:01
Чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова передала військовим інвертори напруги
18:49
ЄСПЛ 12 січня оголосить рішення у справі колишніх суддів КСУ часів Януковича
18:42
фотоНа півночі Київщини мінують шляхи ймовірного наступу військ РФ
18:30
Туреччина підтримує українську "формулу миру" – глава МЗС
18:29
ЗСУ уразили 2 пункти управління, 5 районів скупчення окупантів, поцілили у ракетні позиції – Генштаб
18:27
Ткаченко подякував королеві Данії за відмову патронувати дитячу літературну премію з росіянкою в журі
18:21
"Нафтогаз Трейдинг" постачатиме трьом ТЕС газ за пільговою ціною
18:05
Українці розпочнуть навчання на системах Patriot у США наступного тижня – ЗМІ
17:46
Українці зможуть отримати безкоштовні LED-лампи з 16 січня
Усі новини...