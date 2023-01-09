Помер розробник російських ракет "Калібр"

Розробник ракетних комплексів "Калібр" і науковий керівник концерну "Алмаз - Антей" Павло Камнєв помер на 86-му році життя.

Джерело: "Интерфакс" з посиланням на прес-службу компанії

Деталі: Камнєв помер у понеділок 9 січня.

Причину смерті не розкривають.

Довідка: "Калібр" – сімейство російських крилатих ракет великої дальності. Ними оснащують російські кораблі та підводні човни й обстрілюють мирне населення України.