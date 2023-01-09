Помер розробник російських ракет "Калібр"
Понеділок, 9 січня 2023, 18:37
Розробник ракетних комплексів "Калібр" і науковий керівник концерну "Алмаз - Антей" Павло Камнєв помер на 86-му році життя.
Джерело: "Интерфакс" з посиланням на прес-службу компанії
Деталі: Камнєв помер у понеділок 9 січня.
Причину смерті не розкривають.
Довідка: "Калібр" – сімейство російських крилатих ракет великої дальності. Ними оснащують російські кораблі та підводні човни й обстрілюють мирне населення України.
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