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Помер розробник російських ракет "Калібр"

Євген КізіловПонеділок, 9 січня 2023, 17:37
Помер розробник російських ракет Калібр
камнєв з путіним, фото риа новости

Розробник ракетних комплексів "Калібр" і науковий керівник концерну "Алмаз - Антей" Павло Камнєв помер на 86-му році життя.

Джерело: "Интерфакс" з посиланням на прес-службу компанії

Деталі: Камнєв помер у понеділок 9 січня.

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Причину смерті не розкривають.

Довідка: "Калібр" – сімейство російських крилатих ракет великої дальності. Ними оснащують російські кораблі та підводні човни й обстрілюють мирне населення України.

Теми: Росіязброя
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