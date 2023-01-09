У США занепокоєні зростанням впливу ПВК "Вагнера" в Сербії, Білорусі та Африці – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена активізувала збір розвідувальної інформації про діяльність приватної військової компанії "Вагнера" за межами України, зокрема в африканських країнах, побоюючись використання її Росією для операцій впливу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у внутрішніх документах Білого дому, з якими ознайомилось видання Politico.

Високопосадовці США вважають, що Росія використовує ПВК "Вагнера" для для боротьби з антипутінськими настроями і захисту приватних економічних інтересів насамперед у таких країнах, як Центрально-Африканська Республіка, Малі та Сербія.

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У документах описано, як американська сторона відстежує пересування й діяльність "вагнерівців" у згаданих країнах, а також міру загрози найманців для місцевої влади.

"Уряд США стурбований тим, якою мірою ПВК "Вагнера" втручається у внутрішню політику суверенних країн, порушує права людини і грабує їхні корисні копалини. Є вагомі докази того, що жорстка контртерористична тактика "вагнерівців" у таких країнах, як Малі, погіршує ситуацію, створюючи більше можливостей для екстремістської експлуатації", – розповів не під запис високопосадовець адміністрації Байдена.

Приміром, у грудні 2022 року США почали відстежувати наслідки ймовірного нападу на одного з представників керівництва ПВК "Вагнера" – Дмитрія Ситія, який очолює "Русский дом" у ЦАР. Засновник "вагнерівців", наближений до Кремля олігарх Євгеній Пригожин, звинуватив у нападі Францію.

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Також американських посадовців цікавить діяльність ПВК "Вагнера" в Сербії та Білорусі. Як відомо, в грудні "вагнерівці" оголосили про початок своєї діяльності в Белграді – у США вважають, що з метою протидії "діяльності проти режиму Путіна з боку представників російської діаспори". Крім того, присутність ПВК "Вагнера" в Сербії відбувається на тлі зростання напруженості на кордоні з частково визнаним Косовом.

Як зазначає Politico, США планують запровадити додаткові обмеження проти ПВК "Вагнера", щоб обмежити його роль в Україні. Вашингтон уже запровадив санкції проти Пригожина, приватної військової компанії та пов’язаною з нею мережі.

ПВК "Вагнера" з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси – зокрема Сирії, Лівії, Центрально-Африканській Республіці та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем.

Євгеній Пригожин тривалий час заперечував зв’язок із ПВК "Вагнера", та нещодавно підтвердив існування цієї групи. Олігарх, який перебуває під західними санкціями, вважається наближеним до Путіна прихильником агресивної війни проти України.