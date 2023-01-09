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Росіяни обстріляли похоронну процесію на Чернігівщині – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 9 січня 2023, 18:54
Росіяни обстріляли похоронну процесію на Чернігівщині – ЗМІ
Обстріл кладовища на Чернішівщині, Суспільне

Російські окупанти 8 січня вдарили з мінометів по кладовищу на Чернігівщині під час поховання місцевого жителя.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Інцидент стався у селі Грем’ячі, що в Новгород-Сіверській громаді. Староста села Андрій Ірха повідомляє, що було два влучання по кладовищу. Уламками пошкоджені хрести та могили. Снаряди влучили у старі могили – на місці утворилися воронки. За його словами, вирви від мін – за 30 метрів від свіжої могили. Староста уточнив, что постраждалих немає. 

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"Суспільне", посилаючись на місцевого жителя, який був свідком обстрілу, повідомляє, що снаряди пошкодили хрести, деякі з них знесло вщент. Одна з мін влучила в могилу.

Теми: Чернігівська областьобстрілвійна
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