Прем’єр Чехії особисто підписав танк Т-72, який передають Україні

Прем’єр Чехії Петр Фіала особисто "підписав" танк Т-72, який відправляють для українських військових.

Про це він розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Написав коротке побажання хоробрим українським захисникам на танку Т-72, який вирушить в Україну. Переконаний, що українці переможуть у боротьбі з російським агресором", - написав Петр Фіала, додавши фото.

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Напис на гарматі танка, схоже - "Хоробрим захисникам України".

Na tank T-72, který poputuje na Ukrajinu, jsem napsal statečným ukrajinským obráncům krátký vzkaz.



Věřím, že Ukrajinci zvítězí v jejich boji s ruským agresorem. pic.twitter.com/XtM4NdaMDX — Petr Fiala (@P_Fiala) January 9, 2023

Як свідчать інші дописи прем’єра у цей день, він відвідував підприємство оборонпрому Excalibur Army, яке виготовляє техніку для сухопутних військ та займається модернізацією старіших зразків, у тому числі танків Т-72, самохідних гаубиць DANA, РСЗВ RM-70. Він зазначає, що усі ці види озброєння вже використовуються Збройними силами України.

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"Найбільший контракт, над яким Excalibur Army працює у цій сфері - постачання Україні модернізованих танків Т-72, яке спільно фінансують США та Нідерланди. Ця співпраця має переваги для усіх сторін - НАТО посилює спроможності хоробрих захисників України, від успіху яких залежить глобальна безпека, а Чехія отримує переваги для свого оборонпрому", - зазначив Петр Фіала.

Нагадаємо, у листопаді Міноборони Чехії та "Укроборонпром" оголосили про заснування спільного оборонного кластеру для виробництва військової техніки і боєприпасів, співпраці у сфері ремонту та розробок.

Восени громадська ініціатива у Чехії за місяць зібрала понад 1 млн євро на купівлю модернізованого Т-72 для України, танк назвали "Томашем" на честь першого президента Чехословаччини Томаша Масарика.

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