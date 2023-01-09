РФ вдарила по житловому кварталу Херсона: є загиблий

Ввечері 9 січня російські окупанти обстріляли житловий квартал Херсона, відомо про щонайменше одного загиблого.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Пряма мова: "Окупанти вчергове обстріляли місто. Снаряд впав просто на перехрестя житлового кварталу. Через влучання снаряда почалася пожежа в приватному житловому будинку".

Деталі: Він уточнив, що відомо про одного загиблого.