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РФ вдарила по житловому кварталу Херсона: є загиблий

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 9 січня 2023, 22:12
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Ввечері 9 січня російські окупанти обстріляли житловий квартал Херсона, відомо про щонайменше одного загиблого. 

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Пряма мова: "Окупанти вчергове обстріляли місто. Снаряд впав просто на перехрестя житлового кварталу. Через влучання снаряда почалася пожежа в приватному житловому будинку".

Деталі: Він уточнив, що відомо про одного загиблого.

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Теми: Херсонобстрілжертвивійна
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