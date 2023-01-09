РФ вдарила по житловому кварталу Херсона: є загиблий
Понеділок, 9 січня 2023, 21:12
Ввечері 9 січня російські окупанти обстріляли житловий квартал Херсона, відомо про щонайменше одного загиблого.
Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram
Пряма мова: "Окупанти вчергове обстріляли місто. Снаряд впав просто на перехрестя житлового кварталу. Через влучання снаряда почалася пожежа в приватному житловому будинку".
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Деталі: Він уточнив, що відомо про одного загиблого.