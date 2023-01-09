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Зеленський про Соледар: Ми там виграли додатковий час, а що виграла Росія?

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 9 січня 2023, 22:45
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Збройні сили в Соледарі Донецької області виграли для України додатковий час та додаткові сили.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Я дякую усім нашим воїнам, які захищають Бамут і проявляють максимальну стійкість. Дякую усім бійцям в Соледарі, які витримують нові і ще жорсткіші штурми окупантів. 

Це надзвичайно важко. Там майже не залишилось цілих стін. Завдяки стійкості наших воїнів там, в Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили. 

А що Росія хотіла там виграти? Повністю все зруйновано… Життя майже не залишилось і тисячі їхніх людей втрачені. Вся земля під Соледаром – в трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось так і виглядає божевілля".

Деталі: Зеленський наголосив, що наразі найбільші свої зусилля російські окупанти сконцентрували саме на Соледарі.

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Теми: ЗеленськийДонецька областьвійна
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