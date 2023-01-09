Франція непублічно тисне на Німеччину щодо надання Україні танків Leopard – ЗМІ

Франція спільно з Польщею намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання Україні бойових танків Leopard 2 у межах зусиль із допомоги в протистоянні повномасштабній російській агресії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.

Французький чиновник повідомив виданню на умовах анонімності, що Париж тисне на Берлін, сподіваючись отримати згоду на відправку Leopard в Україну напередодні франко-німецького саміту 22 січня, присвяченого 60-річчю підписання Єлисейського договору про партнерство.

Реклама:

"Українці справді хочуть отримати Leopard, тому що їх багато на складах по всій Європі", – пояснив він. Оскільки виробник танків – німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann, їхнє відправлення в Україну потребує дозволу на реекспорт від країни-виробника, тобто Німеччини.

Публічно про тиск на Німеччину в питанні танків говорила Польща, чиї посадовці згадували про існування "коаліції країн", які мають танки Leopard 2.

Посадовець із Франції додав, що одним із елементів тиску на Берлін була заява президента Емманюеля Макрона про постачання французьких колісних танків: вона мала на меті "було порушити табу (на відправку західних танків в Україну), щоб німці почали рухатися".

ВІДЕО ДНЯ

"Між Макроном і Зеленським є "змова", і вона (розмова) була почасти інсценована, щоб зняти небажання США та Німеччини (щодо відправки танків)", – додав він. Нагадаємо, що після розмови Джо Байдена і Олафа Шольца стало відомо, що Сполучені Штати мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина планує передати бронемашини Marder.

Крім того, за даними джерела Politico, Київ звертався до Парижа з проханням надати французькі бойові танки Leclerc. Це прохання вже розглядається урядом Франції, але там висловили застереження щодо їхнього ремонту й експлуатації, бо Leclerc уже знято з виробництва. Водночас Франція готова надати ці танки союзникам у НАТО взамін техніки, яку ті передадуть Україні.

Нагадаємо, речник уряду Німеччини заявив, що Берлін наразі не планує відправляти танки Leopard 2 в Україну. Заява пролунала після того, як міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Берлін не може виключати поставку танків Leopard.