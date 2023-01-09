"Дождь" отримав ліцензію на мовлення в Нідерландах

Російський телеканал "Дождь" отримав ліцензію на мовлення строком на п’ять років у Комісаріаті з питань засобів масової інформації Нідерландів, у результаті чого зможе відновити трансляцію на території ЄС.

Про це йдеться в рішенні нідерландського регулятора від 22 грудня 2022 року, яке є в розпорядженні "Європейської правди".

У рішенні зазначається, що заявку на ліцензію "Дождь" подав 6 грудня. Комісаріат з питань ЗМІ Нідерландів розглянув усю отриману й доступну інформацію та не виявив жодної підстави відповідно до закону для відмови у видачі ліцензії.

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Ліцензія на мовлення в Нідерландах дозволить "Дождю" відновити трансляцію в кабельних мережах країн Європейського Союзу під назвою TV Rain. Рішення було ухвалене ще 22 грудня, та відповідно до закону мало бути оприлюднене протягом 15 днів.

Нагадаємо, 6 грудня національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення про анулювання ліцензії на мовлення телеканалу "Дождь" через загрозу національній безпеці та громадському порядку. Ліцензія була надана каналу після вторгнення Росії в Україну, 6 червня. Вона давала право поширювати створений контент у Євросоюзі, Росії, США та інших країнах.

Естонія і Литва слідом за Латвією з 8 грудня припинили мовлення російського телеканалу "Дождь".

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Канал заявляв, що планує оскаржити рішення латвійського регулятора, та його очільник Іварс Аболіньш наголошував, що в Латвії нема розмов про можливість повернення ліцензії російському телеканалу "Дождь", натомість є розуміння необхідності посилити мовлення латиською мовою.