Австрія продовжила на рік право на проживання для українських біженців

Парламент Австрії в понеділок більшістю голосів схвалив поправки до спеціального положення про переміщених осіб, що продовжує на рік право на тимчасове проживання для біженців з України – тобто до 4 березня 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За поправки до постанови проголосували всі партії, окрім євроскептичної Партії свободи (FPÖ).

Реклама:

Положення про переміщених осіб було ухвалене в березні 2022 року на виконання директиви ЄС і спочатку надавало право на проживання вихідцям з України до 3 березня 2023 року. Право на проживання автоматично продовжувалося б двічі на шість місяців, якби воно не було припинене на рівні ЄС.

Оскільки у жовтні 2022 року Європейська комісія оголосила, що не пропонуватиме припинення дії директиви, Австрія вирішила продовжити дію постанови.

"Таким чином уряд хоче створити правову визначеність для тих, кого це стосується, і зменшити адміністративний та фінансовий тягар", – пояснюють у парламенті Австрії й додають, що поправка набуде чинності через тиждень після публікації.

ВІДЕО ДНЯ

За даними міністерства внутрішніх справ Австрії, з 24 лютого по 31 грудня 2022 року в країні зареєстрували майже 91 тисячу біженців з України, близько 66 тисяч із них досі перебувають в Австрії. При цьому близько половини українців, які втекли до Австрії від війни, хочуть залишитися в країні назавжди.