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Українські захисники знищили за добу 920 окупантів

Ольга Глущенко Середа, 1 лютого 2023, 07:56
ФОТО: ГЕНШТАБ ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знищили 920 окупантів, 8 танків і 10 артилерійських систем ворога.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 01 лютого 2023 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 128420 (+920) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3209 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6382 (+4) од,
  • артилерійських систем – 2207 (+10) од,
  • РСЗВ – 458 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 221 (+0) од,
  • літаків – 293 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 796 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5061 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 200 (+0).

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Теми: війнаГенштабРосіяЗбройні сили
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