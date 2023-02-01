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Окупанти гатили по Херсонщині з артилерії та РСЗВ: 1 загиблий

Ірина БалачукСереда, 1 лютого 2023, 07:41
Окупанти гатили по Херсонщині з артилерії та РСЗВ: 1 загиблий
Наслідки російських ударів по Херсонщині у січні. Фото з Telegram ОВА

Одна людина загинула та одна дістала поранення у результаті російських ударів по Херсонській області 31 січня.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "Минулої доби через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення".

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Деталі: Повідомляється, що 31 січня російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Херсон загарбники обстріляли 8 разів, пошкодивши домівки мирних жителів.  

Теми: Херсонська областьжертви
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