Окупанти гатили по Херсонщині з артилерії та РСЗВ: 1 загиблий

Наслідки російських ударів по Херсонщині у січні. Фото з Telegram ОВА

Одна людина загинула та одна дістала поранення у результаті російських ударів по Херсонській області 31 січня.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "Минулої доби через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення".

Деталі: Повідомляється, що 31 січня російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ та мінометів.



Херсон загарбники обстріляли 8 разів, пошкодивши домівки мирних жителів.