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Обраний президент Чехії: Україна заслуговує членства у НАТО відразу після війни

"Європейська правда"Середа, 1 лютого 2023, 08:51
Петр Павел. Фото з Facebook

Обраний президент Чехії Петр Павел вважає, що Україні слід дозволити вступити до НАТО, щойно закінчиться війна.

Про це він сказав у інтерв’ю BBC, повідомляє "Європейська правда".

У своєму першому після обрання інтерв’ю міжнародним ЗМІ Павел, відставний генерал НАТО, сказав, що Україна "морально і практично готова" приєднатися до західного альянсу після закінчення війни.

"Українська армія буде, мабуть, найдосвідченішою армією в Європі. Україна заслуговує бути частиною спільноти демократичних країн", – сказав Павел.

На уточнююче запитання BBC, чи стосується це членства у НАТО, Павел відповів ствердно. "Я вважаю, вони дійсно цього заслуговують", – зазначив він.

Він також підкреслив, що закінчення війни – повністю в руках Росії. "Потрібно лише одне рішення президента Путіна вивести свої сили з України, і війна закінчиться", – сказав Павел.

Петр Павел складе присягу й стане президентом Чехії 9 березня 2023 року, замінивши на посаді Мілоша Земана, що перебував на ній два терміни – десять років.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Павел підтвердив, що збирається здійснити візит до України разом зі словацькою колегою Зузаною Чапутовою навесні 2023 року.

Читайте також – Вибори в Чехії принесли перемогу Україні: чим важливе обрання президентом генерала Павела.

Теми: ЧехіяУкраїнаНАТО
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