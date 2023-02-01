Іспанія надасть Україні від 4 до 6 танків Leopard - ЗМІ

Іспанія надасть Україні від 4 до 6 танків Leopard 2A4 німецького виробництва, які вже тривалий час перебувають на зберіганні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише El Pais із посиланням на урядові джерела.

За даними видання, остаточна цифра залежатиме від стану 53 танків, які вже десять років зберігаються в 41-й групі матеріально-технічного забезпечення в Сарагосі.

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Міністерство оборони Іспанії зараз веде термінові переговори з військовою промисловістю про відновлення танків.

Рішення щодо кількості також залежатиме від внеску, який зроблять інші країни.

Іспанські військові також проведуть для українських танкістів прискорений курс навчання на полігоні поблизу Сарагоси. Планується підготувати щонайменше 10 екіпажів, а також механіків та інший персонал, що обслуговує техніку.

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Іспанія має другий за кількістю в Європі парк танків Leopard. Більше тільки у Греції, яка вже заявила, що не надаватиме Україні танки.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що за підсумками перших обіцянок від партнерів, Україна має отримати від 120 до 140 одиниць сучасних західних танків.