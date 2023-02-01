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Прем’єрка Естонії показала гігантську скульптуру Зеленського у стилі статуї Свободи

"Європейська правда"Середа, 1 лютого 2023, 11:41

В Естонії створили гігантську скульптуру Володимира Зеленського у стилі статуї Свободи - про це стало відомо після візиту естонської прем’єрки до тематичного парку в місті Тирва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Глава естонського уряду Кая Каллас опублікувала у своєму Instagram фото, на якому вона розглядає піщану скульптуру Володимира Зеленського значних розмірів, що виконана у стилі статуї Свободи.

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Допис, поширений Kaja Kallas (@kajakallas)

"Ознаки підтримки України з боку естонського народу є по всій країні - люди плетуть захисні сітки, роблять окопні свічки, допомагають в інший спосіб. Громада міста Тирва створила Парк Свободи, в якому розташована гігантська піщана скульптура президента України Зеленського", - повідомила Каллас у дописі.

За її словами, парк мешканці Тарви відкрили у червні 2022 року і пообіцяли, що статуя стоятиме до перемоги України.

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Наприкінці січня Каллас взяла участь у плетінні маскувальних сіток для українських військових, зазначивши, що кожен може допомогти Україні перемогти у війні.

У серпні президент Естонії Алар Каріс з командою також долучився до плетіння маскувальних сіток для українських військових. 

Теми: ЗеленськийЕстонія
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