Шкіра та кістки: Саакашвілі показав наслідки перебування під вартою

Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі на судовому засіданні по відеозв'язку продемонстрував, в якому жахливому фізичному стані він знаходиться, зв'язок перервали.

Джерело: Саакашвілі у Facebook, "Інтерфакс-Україна", "Радіо Свобода"

Деталі: Повідомляється, що після цього відеозв'язок було перервано.

Нагадаємо: У Грузії відбувається судовий процес щодо можливого відтермінування тюремного покарання Саакашвілі.

Зараз Саакашвілі, який перебуває у тбіліській клініці Vivamedi, перевели в реанімацію у зв'язку з погіршенням стану здоров'я.

Кілька днів тому у Саакашвілі було діагностовано коронавірус – тоді у клініці заявили, що необхідності переведення його в реанімацію немає і захворювання проходить у легкій формі.

Знати більше: Міхеіл Саакашвілі: Якщо доживу до перемоги, хочу повернутися до Одеси

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Згідно з висновками комісійної судово-медичної експертизи, які опублікував неурядовий центр "Емпатія", Саакашвілі не можна залишатися за ґратами через стан здоров’я. У висновку йдеться, що у Саакашвілі виявили понад 20 діагнозів, з яких 10 основних "несумісні з ув’язненням", а до арешту він був майже здоровий.

У правлячій партії Грузії заявили, що не збираються довіряти цим висновкам.